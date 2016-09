Rapaz que havia acabado de voltar do estado do Maranhão foi baleado pelo menos quatro vezes

Em 10 de setembro, 2016 - 02h10 - Polícia

Lucas Emanuel Barros Castro, de 18 anos, chegou anteontem do estado do Maranhão, onde estava passando uma temporada na casa da mãe. Por volta das 10 horas de ontem ele andava pela passagem Samarina, entre Liberato de Castro e Ezeriel Mônaco, no bairro do Guamá, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. O criminoso que estava na garupa disparou pelo menos quatro tiros contra a vítima, que morreu na hora.

O delegado Daniel Castro, diretor da seccional do Guamá, esteve no local do crime e foi informado que o rapaz era usuário de drogas, mas não cometia crimes.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.