Por: O Globo

Em 07 de setembro, 2016 - 18h03 - Brasil

Rapaz usa bicicleta elétrica na Lagoa | Ana Branco

O Sistema de Informações da Mobilidade Urbana (SIMU), documento anual desenvolvido pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), apontou que entre 2004 e 2014 o uso de bicicletas como meio de locomoção duplicou.

O relatório, nada mais é que um banco de dados e informações desenvolvido para permitir o acompanhamento das esferas governamentais do uso dos meios de transportes. O caráter econômico e social também são avaliados. A pesquisa acontece nos municípios brasileiros, com população superior a 60 mil moradores. Para ler o relatório completo, clique aqui.

Nos municípios de grande porte as pessoas percorrem 18,8 quilômetros por habitante no processo de mobilidade urbana, enquanto nos municípios de pequeno porte o valor é de apenas 5,0 quilômetros por habitante.

Os habitantes dos municípios com mais de 60 mil habitantes gastam, por ano, 22,8 bilhões de horas para se deslocar. A maior parte do tempo é gasta nos veículos de transporte público (49%), seguido pelas viagens a pé (26%). Considerando que o transporte coletivo representa 29% do total das viagens e consome 49% do total de tempo na mobilidade