Projeto está orçado em 1 milhão de reais e funcionará a partir do próximo ano

Por: G1 Santarém

Em 30 de dezembro, 2016 - 18h07 - Pará

Uma parceria entre a Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará e o Governo da Alemanha aprovou o projeto de implantação de uma usina de triagem de lixo no aterro sanitário na comunidade do Perema a partir do primeiro semestre 2017. O projeto está orçado em 100 mil euros, valor equivalente a 1 milhão de reais.

A construção da usina já foi aprovada pelo Ministério da Cooperação Internacional. “A usina é um espaço que recebe todo o lixo da cidade chega e aí é feito uma segregação, separação do lixo. Nesse processo há um grande imã que faz a separação da fração metálica desse lixo e só levado ao aterro a fração que não interessa nem para a reutilização, nem reciclagem”, explicou o secretário municipal de Meio Ambiente, Podalyro Neto.

Para que o projeto fosse aprovado e a que aplicação financeira fosse possível, algumas práticas tiveram que ser adotadas pela Secretaria de Meio Ambiente no ano de 2016. Entre elas a coleta seletiva feita em seis bairros centrais e a coleta dos resíduos gerados pelas embarcações que aportam na orla fluvial da cidade.

De acordo com o titular da pasta, a nova gestão da Secretaria dará continuidade ao projeto. “Três reuniões foram realizadas para ajustar o projeto com o governo. Estamos repassando as informações para a nova gestora e para o governo alemão e dá sequência ao processo”, disse.

A usina de triagem de lixo era um desejo antigo da Cooperativa de Reciclagem de lixo, uma oportunidade de profissionalizar o trabalho que já vem sendo realizado para diminuir os impactos ao meio ambiente. “Esse era o sonho dos catadores de ter um galpão de triagem. Na verdade, a gente vinha pleiteando isso com os governos anteriores, mas já que a parceria com o governo alemão é para uma usina isso para nós e melhor ainda”, comemora Andreia Ribeiro, da Cooperativa da Reciclagem de Lixo.