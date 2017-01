Hidrelétrica em construção no rio Xingu, nop Pará, terá 18 turbinas

Em 07 de janeiro, 2017 - 06h00 - Poder

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou o funcionamento da quarta unidade geradora da Usina Hidrelétrica Belo Monte, que está sendo construída em Vitória do Xingu, sudoeste do Pará. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira (21).