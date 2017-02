Inaugurada há quatro meses, a Unidade precisa se adequar às exigências do Ministério da Saúde

Por: Redação ORM News

Em 15 de fevereiro, 2017 - 10h05 - Saúde

Iniciada em 2013, a obra da Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA) de Santa Izabel do Pará, inaugurada há quatro meses, fechou na última segunda-feira (13) para reformas. A ordem foi expedida pela atual gestão do município para que a empresa responsável pela construção possa atender às exigências feitas pelo Ministério da Saúde. Além disso, há uma urgência na efetuação de reparos no prédio, após um desabamento ocorrido em janeiro deste ano. A previsão é que ainda em 2017 a cidade possa contar uma nova UPA Porte II, com o suporte necessário para atender a demanda municipal.

A Unidade foi criada com o intuito de amenizar os problemas de saúde municipal ocorridos em Santa Izabel, principalmente com a intenção de reduzir os deslocamentos de pacientes de urgência e emergência para outras localidades. Iniciada em 2013, a obra só foi entregue ao final de 2016, em meados de setembro, às vésperas das eleições.

Inaugurada sem o respaldo da Construtora LCC / Serviços de Construção Civil - LTDA, os problemas foram ficando cada vez mais frequentes e alarmantes. Estrutura física comprometida, serviços médicos em falta e não cumprimento de muitas das exigências do Ministério da Saúde para o funcionamento legal de uma UPA Porte II, as falhas do ex-prefeito vieram à tona logo após sua derrota nas urnas.





A maioria dos equipamentos e dos profissionais foram remanejados dos postos de saúde do município e com o resultado negativo nas eleições, foram devolvidos para seus locais de origem. Além disso, várias falhas na construção do prédio foram detectadas e, com a chegada do período de chuvas, a unidade passou a ter goteiras constantes, até que, no mês de janeiro deste ano, ocorreu o desabamento do forro da sala de gesso da unidade. Foi a partir daí que se deu início o processo da suspensão dos atendimentos, para que a unidade passasse por uma reforma essencial que se adapte às exigências do Ministério da Saúde, assim como para evitar novos incidentes e garantir um melhor atendimento aos pacientes.