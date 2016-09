Agência da UFPA oferece 40 vagas para dois dias de evento no campus do Guamá

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 15 de setembro, 2016 - 16h35 - Educação

A Agência de Inovação Tecnológica (Universitec) da UFPA promoverá sua Trilha de Qualificação e, nos dias 19 e 20 de setembro de 2016, realizará, por meio da Incubadora de Empresas (PIEBT) e da Coordenadoria de Empreendedorismo, minicursos voltados para o aperfeiçoamento do perfil empreendedor de estudantes e empresários. A programação ocorrerá no auditório da Universitec, localizado no Campus do Guamá, Setor Profissional.

O evento tem o apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica do Pará (SECTET/PA), por meio de convênio para implantação do Modelo CERNE no PIEBT e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Inscrições - Estão disponíveis 40 vagas para cada dia do evento. Para realizar a inscrição, o interessado deve preencher o formulário on-line de pré-inscrição, pertencente à palestra desejada, e efetuar o pagamento referente a R$10, na secretaria da Universitec, até o dia 18 de setembro, às 17h, para inscrições do primeiro dia de evento, e até o dia 19, às 17h, para o segundo dia.

Programação - Na segunda-feira, 19 de setembro, o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB/PA e presidente do Instituto Paraense de Direito Comercial (IPDCOM), Renan Vieira da Gama Malcher, ministrará o minicurso “Direito Societário: Quero montar uma empresa/sociedade. E agora?". Clique aqui para acessar o formulário de pré-inscrição.

A proposta do minicurso é explicar, mais profundamente, o que trata o Direito Societário, abordar questões relacionadas à sociedade empresária, tipos de sociedade e responsabilidades de sócios e administradores, com o objetivo de indicar os aspectos da legislação referentes à formação de um negócio por meio de parcerias.

Na terça-feira, 20 de setembro, serão ministrados os seguintes minicursos: "Direito Tributário: o que são tributos e impostos e o que isso tem a ver comigo?" e "Direito do Trabalho: Qual a minha responsabilidade como empresa e como sócio?". O primeiro, sobre Direito Tributário, será ministrado pelo assessor jurídico da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME), Bernardo de Paula Lobo, e tem a proposta inicial de entender melhor os conceitos de tributos e impostos e como eles afetam nossos objetos sociais. Clique aqui para realizar a pré-inscrição.

O minicurso sobre Direito do Trabalho será ministrado pela mestre em Direito pela UFPA, Jacqueline Vieira da Gama. Serão abordadas as configurações das relações de emprego, o custo do trabalhador para uma empresa, questões que envolvem os riscos da contratação de colaboradores via CNPJ e a responsabilidade trabalhista de uma instituição como contratante de mão de obra.

Serviço:

Universitec da UFPA oferta minicursos de aperfeiçoamento do perfil empreendedor.

Data: 19 e 20 de setembro de 2016

Horário: 14h às 19h

Inscrições: Pré-inscrição 1º dia (acesse aqui); Pré-inscrição 2º dia (acesse aqui).

Valor do Investimento: R$10.

Local: Auditório da Universitec - Campus do Guamá, Setor Profissional, próximo à ponte do Vadião.