Eduardo Veras cursa Ciências Sociais. Jovem já ministrou aulas sobre renascimento e grandes navegações

Por: Byanka Arruda (O Liberal)

Em 26 de agosto, 2016 - 18h02 - Belém

O jovem Eduardo Veras, de 24 anos, poderia ser mais um estudante universitário comum almejando apenas um bom emprego e estabilidade não fosse uma ideia ousada e inspiradora que pôs em prática em fevereiro deste ano.

Ele, que cursa Ciências Sociais em uma universidade particular da capital por meio de do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), chamou a atenção dos belenenses nos últimos dias. O universitário teve a sua história revelada na internet na última quinta-feira, 25, tendo alcançado até o momento mais de 110 mil pessoas em quase 20 mil compartilhamentos em uma rede social.

Ocorre que Eduardo decidiu, ainda no início do ano, lecionar dentro dos coletivos da capital, um feito inédito no interior dos ônibus de Belém. O universitário contou que a iniciativa surgiu por dois motivos: dificuldade financeira, pois sua mãe foi diagnosticada com câncer e o pai precisou assumir as despesas do tratamento, e a vontade de trabalhar com o que gosta, levando conhecimento e saberes diversos para todas as pessoas.

Assista às aulas de Eduardo:

Desde então, o amor à futura profissão de educador e a necessidade de custear os estudos tem feito o jovem subir diariamente nos coletivos de Belém, das 9h às 13h, apresentando rotineiramente diferentes fatos, momentos históricos e curiosidades para a população da capital. O jovem já ministrou aulas sobre o período feudal, renascimento e grandes navegações.

“Tem muita coisa que eu não tenho e que eu gostaria, que eu preciso, na verdade, para ter melhor rendimento nos meus estudos. Eu preciso comprar livros e não tenho dinheiro, preciso comprar um notebook para escrever meus trabalhos e não tenho condições. Então, esta foi uma forma que eu encontrei para tentar levantar uma renda extra”, explicou. “Além disso – prosseguiu - eu não queria trabalhar em coisas que não me dessem satisfação e eu me sinto muito bem dando aulas nos coletivos de Belém. A minha necessidade de saber das coisas e de transmitir conhecimento me faz feliz”, alegrou-se.

O estudante mora com a família no município de Ananindeua e contou, contudo, que muitas vezes pensou em desistir da atividade devido ao cansaço da rotina e também das críticas e da má vontade de alguns usuários que o recebem mal.

“A maioria das pessoas gosta bastante do que eu ensino nos ônibus, mas muita gente fecha a cara, reclama, julga, xinga. Isto desanima muito. Inclusive, na semana passada, eu estava pensando em largar o trabalho dentro dos coletivos, mesmo porque o que eu ganho é irrisório. Dá para comprar um lanche, pagar minha passagem, tirar xerox, adquirir um material de estudo mais barato. Dá para fazer somente coisas básicas. Eu continuo dentro dos coletivos hoje mas pela alegria de lecionar”, declarou.

O jovem, que pensou em trancar a faculdade por falta de recursos, fez ainda um apelo relacionado à dificuldade de ser estudante sem apoio e sem condições financeiras. “A gente, que tem uma condição financeira difícil, encontra muito obstáculos pela frente para estudar. A gente quer estudar, que aprender, quer crescer na vida e não recebe apoio, não recebe incentivo e suporte. Eu acredito muito no potencial da educação como meio para alcançar a transformação social que nós sonhamos, mas é preciso que as instituições também acreditem em nós, estudantes”, desabafou.

O futuro educador revelou que não sabe ainda se irá dar continuidade ao trabalho dentro dos coletivos, mas deseja realizar novos projetos na área da educação como método de mudança social, como seu canal no Youtube, o “Professor Eduardo Veras”, que em dois dias passou de 60 inscritos para 21 mil. "Hoje a lagarta que rasteja no chão, amanhã é a borboleta que voa no céu. Acredito em meus sonhos e objetivos, e sei que um dia chegarei lá!", emocionou-se.