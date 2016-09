Vítima foi abordada por homem armado que estava em uma bicicleta

Redação ORM News com informações de O Liberal

05 de setembro, 2016

Uma universitária foi morta a tiros ao reagir a uma tentativa de roubo de celular, em Outeiro, distrito de Belém, nesta segunda-feira (05). Ela foi alvejada por um ciclista, sendo atingida nas costas e morreu na hora. O acusado já foi identificado e tem várias passagens pela polícia. O crime causou comoção na área, pois a jovem era filha de um dos principais comerciantes do local.

Ingrid Fabiane Pinheiro da Cruz, de 20 anos, foi abordada pelo assaltante na Travessa Franklin de Menezes, próximo à delegacia, no Bairro São João do Outeiro, por volta das 6h30, quando seguia para a universidade, onde cursa Nutrição. Imagens de uma câmera de segurança de uma residência mostram a jovem falando no celular e mexendo na tranca do portão da casa, quando é abordada pelo assaltante com arma em punho. A jovem vai para cima do bandido e os dois somem do campo de visão da câmera. Na sequência ela aparece cambaleando e cai no chão, tendo morte instantânea.

O assassino foi identificado e como Alberto Saulo Nascimento Barreirinhos, de 18 anos, conhecido como 'Saulo Carangueijeira'. Ele tem diversas passagens pela polícia antes de atingir a maioridade penal.

Saulo foi reconhecido por testemunhas. A foto dele foi divulgada pela Polícia Civil. Qualquer informação sobre a localização do acusado pode ser repassada pelo Disque-denúncia 181 de forma anônima.