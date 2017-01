Serão mais de 100 cursos, no período de 09 a 29 de Janeiro de 2017, que abrangem várias áreas

Em 06 de janeiro, 2017

A Universidade da Amazônia (UNAMA) realizará no mês de janeiro o CAPACITA 2017. O projeto oferece oportunidades de aperfeiçoamento profissional gratuito, tanto para os alunos da Instituição, quanto para a comunidade em geral. Serão mais de 100 cursos, no período de 09 a 29 de Janeiro de 2017, que abrangem várias áreas. Para participar, os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível no site da UNAMA pelo link: extensao.unama.br

De acordo com a Diretora Acadêmica da UNAMA, Herica Simão, a oportunidade é única. “Nosso propósito é estreitar a relação com a sociedade proporcionando novos conhecimentos e capacitação. Todos os cursos serão ministrados pelos próprios professores da Instituição, doutores e mestres de renome no mercado", explica.

O Projeto é realizado desde 2015 pela instituição e nesta edição contará com cursos como: Curso Básico de LIBRAS, Cálculo Trabalhista, Curso de Oratória, Preparo de Sabão Artesanal, Como Melhorar Sua Condição Física: exercícios práticos, Oficina de Redação Oficial: técnicas para o 1º emprego, Curso de Excel Básico, Noções de Informática para o 1º Emprego, Power Point: nível básico, Maquiagem e Camuflagem, Cozinha Prática e Rápida, Curso para Babás com Foco na Alimentação Infantil, Reaproveitamento de Alimentos no Lar, Curso de Jardinismo e muito mais.

Todos os cursos terão direito a certificação, assim como atividade complementar no caso de acadêmicos. Confira todos os cursos aqui !