Com o slogan "Treino é Jogo e Jogo é Treino", curso receberá inscrições a partir desta terça-feira

Por: Lance!Net

Em 06 de setembro, 2016 - 15h00 - Futebol

A Universidade do futebol inaugura a nova edição do curso Metodologia de Treinamento no Futebol, que traz enfoque no desenvolvimento do treinamento esportivo, abrangendo desde os modelos clássicos até as tendências de vanguarda.

'Com a evolução constante do futebol e tudo que envolve a sua preparação, é fundamental estar atualizado. O curso trabalhará com conceitos contemporâneos, a visão sistêmica de cada treinamento e a quebra de paradigmas, que geraram novas possibilidades de métodos de treinamento', disse Eduardo Barros, colunista tático da Universidade do Futebol.

Buscando ampliar o conhecimento de pessoas que querem saber mais sobre essa área do futebol, o curso também proporcionará análises específicas de clubes que são referências:

'Discutiremos também sobre a periodização tática e de jogo, além das filosofias de escolas de futebol, como Barcelona e Ajax. Ainda, a ideia é mostrar que treino é jogo e jogo é treino', concluiu Eduardo Barros.

Quem realizar a matrícula até o dia 16, receberá um desconto de R$ 100,00. Após essa data, o curso, que é totalmente online, voltará a ter o seu preço inicial de R$500,00.