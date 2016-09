Há 70 oportunidades para profissionais de nível superior, por ganhos de até R$ 9.114,67

Por: O Liberal

Em 05 de setembro, 2016 - 07h36 - Pará

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) divulgou as normas referentes abertura de inscrições para realização de concurso público de provas e títulos para o provimento de cargos de Professor da Carreira do Magistério Superior para o quadro permanente da universidade. O comunicado foi dado pelo edital nº 65/2016, publicado na Imprensa Nacional. Há 70 oportunidades para profissionais de nível superior, por ganhos de até R$ 9.114,67.

As inscrições aos concursos serão realizadas exclusivamente via internet (clique aqui), até o dia 31 de outubro. Em caso de reabertura para a mesma Classe de Adjunto A ou Assistente A, no período de 14 de novembro a 14 de dezembro. As taxas são de R$ 100 (Adjunto) e R$ 85 (Assistente).

As provas dos concursos poderão ser realizadas em Marabá, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará ou nos Campi para onde se destinam os concursos. As provas poderão ser realizadas a partir de 5 de dezembro (em caso de não reabertura) e a partir de 23 de janeiro de 2017 (em caso de reabertura). O calendário completo e os locais de realização das provas para cada concurso serão disponibilizados no endereço eletrônico: http://concurso.unifesspa.edu.br.

O prazo de validade do concurso será de dois anos a contar da data da publicação de sua homologação no Diário Online da União (DOU), podendo ser prorrogado a critério da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará por igual período.