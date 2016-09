PAYSANDU - Com alguns desfalques no time, Dado Cavalcanti terá 7 dias para avaliar

Em 20 de setembro, 2016 - 06h00 - Esporte

Da Redação

A semana será longa e de muito trabalho para o Paysandu. Com o jogo contra o Bragantino-SP pela 27ª rodada da Série B sendo realizado apenas na segunda-feira, 26, às 20 horas, Dado Cavalcanti terá tempo para preparar os atletas e pensar em uma formação tática que possa se adequar aos jogadores que ele possui atualmente. O Paysandu retornou ao treinamento ontem à tarde com os portões fechados. Hoje, volta a treinar em dois períodos. O treino pela manhã será na Curuzu e a imprensa terá acesso. À tarde, jogadores e comissão técnica vão para o campo do Kasa.