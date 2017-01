Em “Moana”, Disney segue tendência de modernizar personagens

Em 06 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

No rastro do esforço da Disney para modernizar seus personagens, os diretores John Musker e Ron Clements começaram a planejar “Moana - Um mar de aventuras” já sem a pretensão de seguir à risca a receita básica dos filmes de princesa. Quem for aos cinemas para ver o novo longa não verá uma donzela em perigo salva por um príncipe valente.

A primeira coisa a eliminar foi ele, o príncipe. Na trama, a adolescente polinésia de 16 anos navega pelo Oceano Pacífico sem esbarrar em um interesse amoroso. “Não é uma história de amor.

