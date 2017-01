Criadores explicam as transformações da heroína nada convencional da animação que encantou o mundo

Antes de ter como protagonista uma jovem adolescente, voluntariosa e combativa, “Moana - Um mar de aventuras” tinha como personagem principal Maui, o semideus da mitologia maori que assumiu depois um papel secundário na história. As viagens de pesquisa para as ilhas do Pacífico Sul feitas por John Musker e Ron Clements há cinco anos mudaram muito a proposta inicial dos cineastas para os estúdios Disney. Em cartaz na cidade, o filme, segundo os diretores, só ganhou com as mudanças: “Fomos às Ilhas Fiji, Samoa e Taiti, navegamos com eles, tocamos os instrumentos característicos, os ouvimos cantar e dançar, perguntamos sobre sua cultura e o que lhes interessa. Quisemos saber também como era crescer numa ilha, a relação deles com a natureza” disse Musker, em entrevista ao Globo.

