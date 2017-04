Manter carreiras paralelas tem sido uma escolha de jovens em busca de novos desafios profissionais

Em 23 de abril, 2017 - 06h00 - Troppo

Com o lado artístico aflorado, jovens modernos mergulham na carreira paralela sem deixar de lado o sonho de conquistar espaço no mercado de trabalho formal. Essa é uma característica da atual geração, que é movida por desafios, tem como prioridade a satisfação na vida pessoal e profissional, não veem problema em atuar em duas áreas (ou mais) e buscam encontrar sua vocação. Eles têm mais liberdade de escolher o estilo de vida que desejam e fazem isso sem medo do amanhã. Isabela Arouck, Rafael Gaspar Zell e Marina Morais vivem essa realidade e dividem suas experiências com os leitores.