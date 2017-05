Bárbara evans posta foto de biquíni com corte inusitado, mas o que chama mesmo a atenção é seu corpaço

Em 06 de maio, 2017 - 06h00 - Gata do Dia

Bárbara Evans provou que biquíni com recortes inusitados continuam em alta. A modelo e atriz postou uma foto de beachwear vazado com decote nadador. Outro detalhe é o mix de estampa com top liso.

Nos comentários, fãs elogiaram a sua beleza. “Maravilhosa”, “Um corpo é um corpo não é mesmo?!”, “Linda”, Fantástica”, disseram alguns.

