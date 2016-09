Faculdade de Comunicação abre hoje programação que investiga o poder da imagem na sociedade atual

Em 12 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Da Redação

Quais as implicações sociais, estéticas, éticas e políticas da superexposição de imagens em nossa sociedade? Essa e outras questões serão discutidas a partir de hoje, até a próxima quinta-feira, 15, na "Caldeirada - Comunicação e Cultura", evento promovido pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará, em parceria com o Núcleo de Fotografia do Centro Cultural Sesc Boulevard.