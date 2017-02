NOVA - novela Cenógrafos de “Novo mundo” reconstroem embarcação para trama das 18h

Em 21 de fevereiro, 2017

A vinda da futura imperatriz Leopoldina (papel de Letícia Colin), que atravessou o Atlântico, no início do século XIX, para se casar com Dom Pedro (Caio Castro) no Brasil, é o ponto de partida de “Novo mundo”, a substituta de “Sol nascente” no horário das 18h da Globo. Escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, a trama tem como pano de fundo a Independência do Brasil. Ambientada no Rio de Janeiro entre 1817 e 1822, a história estreia no dia 22 de março.