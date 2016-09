Humberto Gessinger, vocalista do Engenheiros do Hawaii traz hoje a Belém grandes sucessos e músicas da sua nova turnê

Em 02 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Após três anos viajando por todo Brasil com a turnê “inSULar”, que marcou o lançamento de sua carreira solo, Humberto Gessinger, vocalista do grupo Engenheiros do Hawaii, volta a Belém para apresentar sua nova turnê “Louco Pra Ficar Legal”. O show será realizado hoje, às 22 horas, na Assembléia Paraense. Na apresentação Humberto segue tocando no formato trio, ao lado de Rafael Bisogno e Mando Peters. Além de assumir o vocal ele também comanda o baixo, teclado, acordeon, guitarra e harmônica, para celebrar os novos e os antigos sucessos que estão presentes em sua trajetória.