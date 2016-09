Daniel Moreira Soares propõe reflexão sobre o processo em sua arte

Por: Márcia Mendes Da Redação

Em 22 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Ao desenvolver a poética do trabalho humano como tração animal, o artista Daniel Moreira Soares optou por abandonar parcialmente o apelo social para doar ao estético. A obra “Catadores”, que será exposta durante o Arte Pará 2016, constitui um conjunto de seis imagens que remetem a reflexão sobre as fronteiras que dividem o conceito estabelecido entre homem e bicho. O artista explica que fotografou catadores e cavalos de carroceiros posicionados como as pessoas costumam enxergá-los quando se deslocam pela cidade. Essas imagens formam assim um políptico de cabeças entrelaçadas e constroem uma estética áspera e rude. A obra de Daniel e de outros artistas estarão em exposição na 35ª edição do Arte Pará, que vai ocorrer entre os dias 6 de outubro e 6 de dezembro, no Espaço Cultural da Casa das Onze Janelas, no Museu da Universidade Federal do Pará (UFPA) e no Museu Paraense Emílio Goeldi.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.