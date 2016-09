Assassinos dispararam de dentro de carro. Soldador pode ter sido morto por engano

Por: Redação ORM News com informações de Nathana Simões de O Liberal

Em 20 de setembro, 2016 - 20h58 - Polícia

Um homem foi morto e outros quatro baleados nesta terça-feira (20), no bairro da Sacramenta. Raimundo da Silva Cordovil, 34 anos, que trabalhava como soldador pode ter sido morto por engano, quando estava passando de bicicleta no local onde ocorriam os disparos efetuados em direção a outras pessoas. O crime gerou protesto e interdição da Avenida Pedro Álvares Cabral.

As informações ainda são desencontradas. Segundo testemunhas, Raimundo da Silva Cordovil foi atingido pelos disparos quando voltava do 'Jogo do bicho'. O dono da banca também foi ferido.

O sargento Balbino Benjamin explica que a vítima pode ter sido morta por engano. 'A família reiterou que ele era uma pessoa trabalhadora e não possui qualquer envolvimento com a criminalidade. Ele pode ter sido ferido por estar no local e na hora errada', explica o PM.

Testemunhas informaram apenas que um veículo passou pelo local e atirou na direção de todos que estavam próximo a travessa Barão do Triunfo, com canal São Joaquim, no Bairro da Sacramenta.

Ao todo, quatro pessoas foram baleadas. Além de Raimundo, Haroldo Silva Godinho, José Maria Rodrigues e Francisco Cezar Sávio. As vítimas foram socorridas por vizinhos e levadas até o PSM da 14 de Março. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil irá comandar as investigações.