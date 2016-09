Palestra de Gilberto Chaves conta detalhes sobre a história da montagem

Em 20 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Em 1926, quando a ópera “Turandot”, de Giacomo Puccini, estreou em 25 de abril, no teatro Scala, de Milão, uma polêmica se fez presente. Nesse dia, o maestro Arturo Toscanini, que estava regendo a ópera, a 20 minutos do final, num momento muito dramático e crucial da obra, parou a regência, suspendeu a batuta e disse: “Aqui a ópera terminou. Até aqui escreveu o senhor Puccini, porque o maestro morreu”, e se retirou do palco, ficando cerca de um minuto fora de cena, deixando as pessoas atônitas. E só depois voltou e terminou a regência.