Flamengo de Zé Ricardo e Botafogo de Jair Ventura têm seu primeiro clássico na competição

Por: RIO, RJ Agência O Globo

Em 12 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Esporte

O último encontro foi em dezembro, no curso de treinadores da CBF. Na sala de aula, sentaram-se lado a lado. A busca por conhecimento, as trajetórias e o fato de surgirem no cenário nacional dentro de um movimento de renovação do quadro de treinadores são aspectos que os aproximam, ainda que oito anos separem suas idades. No entanto, as circunstâncias em torno do Flamengo herdado por Zé Ricardo e do Botafogo que Jair Ventura assumiu os obrigaram a seguir, sob o ponto de vista da filosofia de jogo, caminhos um tanto distintos. Os estilos vão travar um duelo hoje, no Engenhão, às 19h30, no primeiro clássico das duas equipes no Carioca.

