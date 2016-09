Serão lançados hoje CD e DVD da terceira edição do projeto “Terruá Pará”, que reúne artistas de diversas vertentes da música local

Em 20 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Vito Gemaque

Da Redação

A mistura dos diversos ritmos que compõem o cenário musical paraense contagia festas pela cidade e até pelo mundo. Todos estes ritmos estarão presentes no CD e no DVD da 3ª edição do projeto “Terruá Pará” que será lançado hoje, às 19h30, no Cinépolis Boulevard, em uma sessão especial para artistas e convidados. Criado em 2006 e retomado em 2011, o Terruá Pará foi eleito, em 2013, o melhor projeto especial na categoria Música Popular, pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). A edição que trouxe visibilidade a tradicionais e novos expoentes da música paraense também permitiu a aproximação entre os próprios artistas. A edição premiada é lançada com distribuição para todo o Brasil pela Tratore.