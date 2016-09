Atletismo garante mais duas medalhas para o país

Em 12 de setembro, 2016 - 01h30 - Esporte

O atletismo segue rendendo medalhas ao Brasil nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Na noite de ontem, pela final dos 100 m rasos classe T46/47, Teresinha de Jesus ficou com a medalha de bronze, completando o trajeto em 12s84. No lugar mais alto do pódio, ficou a norte-americana Deja Young, que correu em 12s15. Com a medalha de prata, ficou a Alicja Fiodorow, com 12s46.

