Leão luta para voltar à Série B, onde esteve até 2007. Depois, só deu frustração.

Em 11 de setembro, 2016 - 06h00 - Esporte

Da Redação

Desde do ano de 2007 quando disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pela última vez que o Remo surfa na contramão das competições nacionais com sucessivos vexames, ficando muitas vezes sem calendário no segundo semestre. Em 2015, após tantas lutas, o Leão Azul finalmente deu um pulo de trampolim, saindo da Quarta Divisão, considerada o limbo do futebol brasileiro para a Terceirona onde, atualmente, está pelejando para retornar à Serie B, na qual esteve há 9 anos. Ontem, o Remo esteve jogando contra o Fortaleza, em jogo decisivo para a sua pretensão e também do adversário. Mas, independente do resultado da partida, os azulinos estão de olho fixado nos jogos de hoje em que seus rivais de grupo estão atuando, especialmente o ASA, de Arapiraca, que é de perto o maior perseguidor azulino na tabela. O time da terra do fumo está na ‘cola’ do Leão Azul com 24 pontos, mesmo número da equipe paraense, contudo é quinto colocado por ter um gol de saldo contra quatro remista. Hoje, no complemento da 17ª rodada, o ASA recebe em seu estádio Coaracy Fonseca, a representação do Botafogo-PB, terceiro colocado no grupo A. O torcedor remista vai ter de “secar” o ‘Fumeirão’ diante do Belo, da Paraíba.