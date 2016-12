Estrelas como David Bowie, Prince e George Michael deixam legado precioso para a humanidade

31 de dezembro, 2016

No dia 10 de janeiro de 2016, o mundo foi surpreendido pela notícia da morte de David Bowie - ele mantivera em segredo o câncer no fígado diagnosticado 18 meses antes. Em 25 de dezembro, veio o anúncio da morte de George Michael, que também causou espanto, por ele ter 53 anos. Depois, vieram as notícias da morte de Carrie Fisher, seguida pela mãe, Debbie Reynolds. As despedidas que marcaram o início e o fim de 2016 sintetizam um ano especialmente cruel com os grandes nomes da música - e seus fãs atônitos. Prince, Leonard Cohen e George Martin foram alguns dos astros internacionais que se despediram, uma lista que inclui ainda os brasileiros Cauby Peixoto e Naná Vasconcelos, entre outros.

