A movimentação aconteceu às 11h30 no Presídio Estadual Metropolitano II

Em 18 de janeiro, 2017 - 13h10 - Polícia

Um agente penitenciário foi feito refém por detentos do presídio Estadual Metropolitano II (PEM II), na manhã de hoje, 18. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) informou que o agente já foi liberado e a situação foi contida.

O motim aconteceu por volta das 11h30 e homens da tropa de choque da Policia Militar foram encaminhados para o presídio. Logo depois, a Diretoria de Administração Penitenciaria e o setor de inteligência do órgão foram na unidade iniciar as negociações.

O PEM II tem capacidade para 304 presos e custodia 398 detentos atualmente.

