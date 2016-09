ARTE URBANA - "Rebanho" será recolhido amanhã das ruas e será leiloado no dia 4 de outubro

Em 19 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

O maior evento de arte a céu aberto do mundo entrou na reta final na capital paraense. Apesar dos pedidos para estender a exposição, a CowParade Belém 400 anos vai seguir a programação e recolher as peças amanhã. “Este será o último fim de semana da exposição a céu aberto”, destaca Catherine Duvignau, organizadora do evento. “É uma oportunidade para a população descobrir a cidade através da CowParade. O circuito contempla diversos bairros e pontos turísticos. São 50 vaquinhas fazendo arte na cidade”, pontua.