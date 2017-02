Um aluno foi espancado e outro foi agredido e jogado no rio na última sexta,1º

Por: Redação ORM News

Em 01 de fevereiro, 2017 - 16h41 - Pará

Após um aluno ser espancado e outro agredido e jogado no rio, com risco de morte, na última sexta-feira, o Conselho Superior de Administração da Universidade Federal do Pará (Consad/UFPA) decidiu suspender temporariamente a realização de festas no Complexo Recreativo Vadião. A decisão, tomada nesta terça-feira, 31, contou com aprovação da maioria absoluta dos professores, alunos e técnicos presentes.

As festas ficarão suspensas até o Consad aprovar uma regulamentação que garanta o uso do espaço pelos discentes da UFPA para atividades culturais e em condições de segurança. Para isso, uma comissão foi formada para a elaboração da proposta. Participarão da comissão um discente escolhido entre os representantes discentes no Consad; o diretor de Vigilância da UFPA, Rubens Andrade; o prefeito Multicampi, Eliomar Azevedo; e o pró-reitor de Extensão, professor Nelson de Souza Junior. Após a comissão apresentar a proposta de regulamentação, o Consad voltará a se reunir para deliberar sobre o assunto.

As festas realizadas no Vadião são organizadas por Centros Acadêmicos para arrecadar fundos para as comissões de formatura. Com a suspensão, o calendário de eventos que estava programado será alterado.