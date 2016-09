A feira tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar no Estado

Por: Redação ORM News com informações da UFPA

Em 09 de setembro, 2016 - 08h27 - Belém

A Universidade Federal do Pará (UFPA) realiza nesta sexta-feira (9) a venda de frutas, verduras e hortaliças saudáveis a preços acessíveis na Feira da Agricultura Familiar, no complexo do Vadião. Também não vão faltar as tradicionais farinhas d` água e de tapioca, além de polpas, mel e frango caipira.

A feira é um projeto coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará e objetiva integrar os produtores rurais a áreas acadêmicas, a fim de contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar no Estado.

A intenção é incentivar a participação dos produtores no Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) na modalidade de Compra Institucional para o fornecimento de alimentos para o Restaurante Universitário.

Cooperativas dos municípios de Barcarena, Abaetetuba, Acará, Castanhal, Irituia, Santa Bárbara, Marapanim, São Miguel do Guamá, Santa Isabel e Santa Maria vão trazer o que de melhor têm em gêneros para oferecer ao público da feira.

Serviço:

Feira da Agricultura Familiar da UFPA

Data: 9 de setembro 2016

Local: Complexo do Vadião

Hora: das 8h às 12h