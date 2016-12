Há 20 anos, a Instituição oferta o serviço de forma gratuita, tanto para moradores do entorno da Universidade quanto para a comunidade universitária

Por: Redação ORM News com informações da UFPA

Em 27 de dezembro, 2016 - 21h53 - Saúde

Que quem precisa realizar exames laboratoriais, mas não tem dinheiro para pagar por eles, pode encontrar na Universidade uma boa alternativa. Há 20 anos, a Instituição oferta o serviço de forma gratuita, tanto para moradores do entorno da Universidade quanto para a comunidade universitária. O projeto conhecido como Laboratório de Análises Clínica (ou simplesmente: LAC) é mantido pelo Instituto de Ciências Biológicas e realiza mais de 40 mil exames por ano, principalmente os de sangue, fezes e urina, além do exame do colo uterino.

Como ser atendido? - Quem deseja ser atendido pelo laboratório tem duas opções. O paciente pode procurar as unidades de saúde básica do Tucunduba ou do Riacho Doce, que ficam no entorno da Universidade. Nelas, recebem uma guia que deverá ser trazida ao Laboratório para a marcação do exame. O procedimento, então, deverá ser agendado no LAC em até 48 horas.

Outra forma de conseguir atendimento é se você for aluno da própria Universidade. Neste caso, deve procurar o Programa de Assistência ao Estudante da Pró-reitoria de Extensão (Proex). Por meio da Proex, os estudantes são encaminhados ao Hospital Bettina Ferro de Souza (HUBFS) e o hospital solicita a realização dos exames pelo LAC/UFPA. Além disso, quem preferir pode, também, se registrar diretamente no Laboratório, apresentando a carteira de estudante e seu Registro de Identidade.

Funcionamento - O LAC possui uma demanda de pacientes flutuantes, porque este número varia a cada mês. A capacidade é para atender 30 pacientes por dia, no horário de 7h às 9h, para a realização de exames, e até às 12h para atendimento ao publico, como entrega e marcação de resultados, por exemplo.

No Laboratório de Análises Clínicas da UFPA trabalham profissionais de diversas aéreas da saúde, como: Medicina, Biomedicina e Enfermagem. Todo o trabalho é realizado com o apoio de estudantes e supervisionado por especialistas. O grupo é composto por alunos de graduação, pós-graduação e professores que têm sua formação voltada para as análises clínicas.

Aplicando e produzindo conhecimento - Assim, o LAC se tornou um grande espaço de formação para os alunos de graduação na área de saúde da UFPA. Atualmente, fazem parte da equipe do projeto graduandos em Farmácia, Biologia e Biomedicina, além de pós-graduandos do curso de mestrado em Análises Clínicas.

O LAC também conta com diversas parcerias com outras Faculdades e Grupos de Pesquisa, contribuindo assim com a produção de pesquisas e geração de novos conhecimentos. Entre elas, destacam-se as ações conjuntas com os Laboratórios de Farmacologia e Genética. E, como este último conta com uma área de estudo voltada para exames veterinários - principalmente em experimentos científicos de pesquisadores da própria UFPA - , o Laboratório de Análises Clinicas não atende apenas pacientes humanos!

Além destas, o Laboratório faz parcerias com outros projetos de extensão que atendem comunidades no interior do estado e disponibiliza equipamentos para que os exames possam ser realizados nestes locais.

Serviço:

Laboratório de Análises Clínicas da UFPA

Horário de funcionamento: Das 7h às 12h.

Local: Instituto de Ciências Biológicas (ICB)

Atendimento gratuito aos estudantes da UFPA e aos usuários do SUS.