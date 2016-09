Venda conta com produtos de agricultores do interior do Estado

Por: Redação ORM News

Em 08 de setembro, 2016 - 15h55 - Belém

A Universidade Federal do Pará (UFPA) promove nesta sexta-feira (9), a Feira da Agricultura Familiar, no complexo recreativo do Vadião, no campus básico, no bairro do Guamá, em Belém. Serão comercializadas frutas, verduras e hortaliças, além de farinhas d'água e de tapioca, polpas, mel e frango caipira.

A feira é coordenada pela Pró-reitoria de Extensão da universidade (Proex) e integra produtores rurais a áreas acadêmicas para contribuir com o fortalecimento da agricultura familiar no Estado. Segundo a universidade, a intenção é incentivar a participação dos produtores no Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) na modalidade de compra institucional para o fornecimento de alimentos para o restaurante universitário.

Participam da ação cooperativas de Barcarena, Abaetetuba, Acará, Castanhal, Irituia, Santa Bárbara, Marapanim, São Miguel do Guamá, Santa Isabel e Santa Maria.

Serviço: Feira da Agricultura Familiar da UFPA. Sexta-feira (9), das 8h às 12h, no complexo do Vadião.