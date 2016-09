Últimos 62 candidatos devem apresentar documentos dia 9 de setembro à universidade

Por: Redação ORM News com informações da UFPA

Em 06 de setembro, 2016 - 18h27 - Educação

O Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC) convoca os candidatos aprovados e não classificados no Processo Seletivo 2016 para preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação da UFPA. Os calouros devem comparecer, no dia 9 de setembro, aos locais indicados no edital, para entrega de documentos necessários à habilitação ao vínculo institucional. Confira aqui a lista dos aprovados.

Foram convocados 62 candidatos dos campi Belém, Abaetetuba, Bragança, Cametá, Castanhal, Salinópolis e Tucuruí para cursos de ingresso no 2º semestre. Os aprovados do Campus Belém deverão comparecer ao CIAC, na Cidade Universitária Professor José da Silveira Netto, bairro do Guamá, no dia 9 de setembro, nos horários determinados no edital.

Documentos necessários - Os documentos necessários deverão ser anexados, obrigatoriamente, ao Cadastro On-Line de Calouros (COC) - acesse aqui-, a partir do dia 6 de setembro. Além disso, candidatos do interior do Estado deverão enviar também sua documentação por e-mail para o endereço eletrônico cac.ciac.ufpa@gmail.com.

No COC, os estudantes informam dados importantes e preenchem as autodeclarações, que são liberadas dentro do próprio sistema, conforme cada caso. Em geral, os estudantes precisam apresentar, em conjunto, documentos pessoais, como RG, CPF e foto 3X4; documentos escolares, como histórico e atestado de conclusão do ensino médio e, ainda, algumas declarações, conforme sua condição de aprovação.

Serviço- Lista de repescagem PS 2016, 5ª chamada. Acesse o edital de convocação para habilitação aqui ou no site do CIAC. Registro na Universidade: 9 de setembro de 2016. Informações: (91) 3201.7158 ou ciac@ufpa.br.