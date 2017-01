A Universidade divulgou os locais de provas do vestibular para ingresso de indígenas e quilombolas

Por: Redação ORM News com informações da UFPA

Em 07 de janeiro, 2017 - 10h58 - Pará

A Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou os locais de prova do Processo Seletivo Especial (PSE) 2016/2 para ingresso de indígenas e quilombolas. A seleção será realizada no dia em 15 de janeiro, a partir das 14h, horário local. Confira aqui o seu local de prova.

O Vestibular será realizado nas cidades de Abaetetuba, Altamira, Belém, Cametá e Soure. O candidato deve levar documento de identificação original com foto, Cartão de Identificação impresso e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Esta etapa da seleção é composta exclusivamente por uma Redação em Língua Portuguesa, a qual deve ser respondida com caneta de tinta azul ou preta. Os aprovados nesta fase serão convocados para a entrevista.

Já a segunda etapa será a entrevista. Os candidatos serão entrevistados nos campi de Abaetetuba, Altamira, Belém, Cametá e Soure, entre os dias de 16 e 19 de fevereiro. A fase terá análise do Histórico Escolar.

Oportunidades - A data do resultado não foi informada até o momento. O PSE oferece 704 vagas, sendo 352 para indígenas e 352 para quilombolas. A oferta é divida nos dois semestres letivos e estão distribuídas em 176 opções de cursos da UFPA.

Mais informações no Edital.