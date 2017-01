Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica (Moba) ofertou 1.038 vagas e recebeu mais de 4,2 mil inscritos

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou nesta quinta-feira (5), o primeiro Listão de aprovados no vestibular para 2017. A lista com 597 nomes dos selecionados no Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica (Moba), conhecido entre os candidatos como “vestibulinho”, foi publicada no final da manhã no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps). Confira aqui (http://ceps.ufpa.br/index.php/mobilidades/moba-2016).

O Moba, na verdade, reúne dois processos seletivos. Este ano foram disponibilizadas 480 vagas destinadas ao Processo Seletivo á Mobilidade Interna (Mobin), o qual permite que alunos da UFPA “troquem” de curso; e 558 vagas para o Processo Seletivo á Mobilidade Externa (Mobex), o qual permite aos universitários de outras instituições se “transferir” para a federal paraense. Pessoas já formadas (no Brasil e no exterior) ou cuja vaga na universidade foi prescrita também podem se inscrever pelo Moba/Mobex.

No Mobin, das 480 vagas ofertadas 119 foram preenchidas. Outras 130 vagas em 41 cursos não tiveram aprovados e 51 vagas não foram preenchidas por falta de candidatos inscritos na seleção. Já no Mobex, das 558 vagas ofertadas 398 foram preenchidas e 86 não foram ocupadas. Além dessas, 74 vagas não foram ocupadas por falta de estudantes inscritos na seleção.

Em 2016 uma nova resolução sobre o Moba foi aprovada pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPA (Consepe) e, por isso, o edital do concurso prevê a reoferta de vagas não preenchidas no Mobin para candidatos eventualmente aprovados e não classificados pelo Mobex. “Mas esse não é um processo automático. No Ceps estamos separando os dados e encaminhando para a Comissão Permanente de Processos Seletivos (Coperps) que é quem irá deliberar sobre isso, em cada caso registrado”, explica Arquimimo Almeida, diretor em exercício do Ceps/UFPA.

Os novos calouros agora devem aguardar a publicação do edital de registro na UFPA, a chamada habilitação ao vínculo institucional. O documento será publicada em breve no site do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac) no www.ciac.ufpa.br.

Serviço:

Resultado do “Vestibulinho da UFPA”

No Mobex das 558 vagas ofertadas