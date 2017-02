Aproximadamente 107.597 candidatos disputam as vagas. Medicina é o curso com maior número de candidatos com 7.286 inscritos.

Por: Redação ORM News

Em 04 de fevereiro, 2017 - 08h02 - Pará

Será divulgado na manhã deste sábado, 4, o listão da Universidade Federal do Pará (UFPA). Pelo menos 107 mil candidatos concorrem a 6.167 mil vagas oferecidas em 2017 pela instituição.

A coletiva será realizada a partir das 9h no Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN), após a qual a relação com os nomes dos novos calouros da universidade será simbolicamente entregue á Rádio Web da UFPA e, em seguida, às demais rádios presentes. Após a transmisão pelas rádios, o listão impresso será colocado em seu quadro de avisos localizado em frente ao Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN). E às 10 h, estará no site da universidade.

Este ano a UFPA disponibilizou 6.167 vagas em 179 cursos distribuídos por vinte municípios paraenses. Aproximadamente 107.597 candidatos disputam as vagas, sendo 87.100 concorrendo pelo Sistema de Cotas da Instituição e 20.219 inscritos nas vagas destinadas à Demanda Aberta. Há ainda 278 candidatos inscritos para as vagas destinadas especificamente às Pessoas com Deficiência.

Pelo quarto ano consecutivo, os cursos de Educação Física (140,79 candidatos/vaga) e Medicina (48,66 candidatos/vaga) são os que receberam o maior número de inscritos no Processo Seletivo 2017 da UFPA. Educação Física é o mais concorridos entre os que disputam vagas pelo Sistema de Cotas e Medicina entre os candidatos que não se candidataram a nenhum tipo de reserva de vagas. Porém, em números absolutos, Medicina é o curso com maior número de candidatos com 7.286 inscritos para todas as 135 vagas ofertadas