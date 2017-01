Educação Física, no Campus Belém, é o que apresenta a maior concorrência

Em 19 de janeiro, 2017 - 21h43 - Educação

O Centro de Processos Seletivos (CEPS) da Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou na tarde desta quinta-feira (19) a demanda de candidatos por curso no Processo Seletivo 2017 (PS 2017). A UFPA recebeu um total de 107.597 inscrições para seu Processo Seletivo, sendo 87.100 de alunos concorrentes pelo sistema de cotas e 20.219 de alunos não-cotistas, além de 278 pessoas com deficiência. O PS 2017 oferta um total de 6.167 vagas distribuídas em 178 cursos de graduação.

Cotas - O curso de Educação Física no Campus Belém é o que apresenta a maior concorrência, com 140.79 candidatos na disputa por uma das 38 vagas. Em segundo lugar está o curso de Enfermagem, com 130.24 candidatos para cada uma das 34 vagas e em terceiro o curso de Bacharelado em Psicologia (Matutino), com 119.25 candidatos por vaga.

Para os candidatos não cotistas, dos cursos ofertados na capital, Medicina é o mais concorrido, com 48.66 candidatos para 135 vagas. O curso de Bacharelado em Direito (Matutino) fica em segundo lugar, com 37.69 candidatos para 32 vagas. Em seguida está o curso de Bacharelado em Psicologia (Matutino), com 37.08 candidatos/vaga.

Interior - Entre os cursos ofertados no interior, os mais concorridos são os disponíveis no Campus de Castanhal, no nordeste do Pará. Medicina Veterinária é o de maior concorrência, tanto entre cotistas (76.83/vaga) quanto entre não cotistas (22.25). Em Castanhal, a demanda também é considerável para os cursos de Licenciatura em Pedagogia (Vespertino), apresentando demanda de 57.44/vaga entre os cotistas e, entre não cotistas, os cursos de Educação Física (5.72) e Engenharia da Computação (6.33).

Em outros campi, os cursos mais concorridos entre cotistas são História, em Cametá (52.69 candidatos/vaga); Pedagogia, em Bragança, (61.25 candidatos/vaga); e Pedagogia, em Abaetetuba, (63.75 candidatos/vaga). Entre não cotistas, a concorrência fica: Pedagogia, em Breves, com 5.25 candidato/vaga; Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, em Salinas, com 4.13 candidatos/vaga; e Pedagogia em Bragança, com 4.94 candidatos/vaga.

Os cursos mais concorridos no PS 2017 por candidatos com deficiência são Direito Matutino (12 candidatos/vaga) e Noturno (11), Letras – Libras e Língua Portuguesa (11); e o Bacharelado em Psicologia Matutino (8) e Vespetino (8), todos ofertados no Campus Guamá, em Belém.

A divulgação da demanda do Processo Seletivo também apresentou os cursos com poucos candidatos. O menos concorrido entre os cotistas, em Belém, é Licencitaura em Física (Vespertino), com 3.30 candidatos/vaga. No interior, os cursos com menor demanda são: Física, em Salinas (2.44); Letras, em Porto de Moz (2.60) e Matemática, em Bagre (3.24). Entre os não cotistas, o curso menos concorrido, em Belém, é o Bacharelado em Estatítica, com 0.88 candidatos/vaga, e no interior, as licenciaturas: Pedagogia, em Altamira (0.44); Física, em Salinas (0.36); e Matemática, no Acará (0.20).

