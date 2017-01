A Uepa também já solicitou ao MEC as notas dos candidatos que se inscreveram no Enem

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou ontem que o resultado do Processo Seletivo para 2017 deve ser divulgado na primeira semana de fevereiro. Na Universidade do Estado do Pará (Uepa), a previsão de divulgação do resultado do Processo Seletivo (Prosel) é ainda para o final do mês de janeiro. A Uepa já solicitou ao MEC as notas dos candidatos que se inscreveram na instituição. Após receber essas informações, a universidade estadual fará a adequação ao edital do Prosel, incluindo a contabilização de bonificações pela moradia no Pará e pelo ensino médio cursado em escola pública.

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), cujas vagas são preenchidas totalmente por meio do Sisu, depende do cronograma que o Ministério da Educação estabeleceu para o programa, que terá inscrições disponibilizadas entre os dias 24 e 27 deste mês. A Ufra informou ontem que o termo de adesão ao Sisu já está pronto.

Entre os 77 candidatos que tiraram nota máxima na redação está o paraense Yuri Fadi Geha, de 19 anos, que busca aprovação no curso de Medicina da UFPA. Para Yuri, os cursos de redação que ele fez foram essenciais para que pudesse desenvolver um bom texto. “O que me ajudou bastante foram as aulas de redação particulares que eu fiz. Além disso, minhas férias foram essenciais para eu aperfeiçoar minha escrita. Pude me dedicar mais aos estudos e melhorar no que estava errando”, ressaltou.

O estudante disse ainda que embora a dedicação seja um fator essencial para atingir objetivos, não se pode deixar de lado a diversão. “O ano de vestibular deve ser um ano de dedicação aos estudos, mas eu procurei dosar meu lazer com minhas aulas. Acho que isso foi muito importante pro meu bem-estar psicológico, principalmente perto da prova, pois eu procurei me acalmar pra poder fazer na prova tudo que tinha aprendido durante o ano. Agora é só esperar que dê tudo certo”, acrescentou.

Também interessada em uma vaga no curso de Medicina, a estudante Rebeca Ferraz, de 17 anos, gostou de sua nota no Enem, embora considere difícil passar na primeira chamada da UFPA. Ela alcançou a média 830 na prova e fez 980 pontos na redação. “Foi melhor do que eu esperava, na verdade. Acaba que me ajudou bastante, bateu na trave no meu curso, mas ainda estou na disputa pela repescagem. Estava sem esperanças, mas foi uma nota bem bacana”, disse. Ela contou que ontem, ao acordar, foi direto ver a nota, divulgada às 11h. “A primeira coisa que fiz foi entrar no site. Não travou meu computador nada, não teve nenhum problema”, acrescentou. Agora Rebeca espera ansiosa a nota do Programa de Ingresso Seriado (Prise) da Uepa. “Estou com muita ansiedade pra essa nota. Eu estou esperando uma nota boa. Estou com medo de me decepcionar, mas estou com muita fé que vai dar tudo certo”, torceu.

No site do Inep os estudantes podem conferir uma tabela com a nota obtida em cada uma das provas: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e redação. Mas ainda não têm acesso ao espelho da redação, com a correção detalhada do texto, que será divulgado posteriormente. A correção do Enem é feita com base na metodologia da teoria de resposta ao item, que não estabelece previamente um valor fixo para cada item. O valor de cada questão varia conforme o percentual de acertos e erros dos estudantes naquele item. Assim, uma questão que teve grande número de acertos será considerada fácil e, por essa razão, valerá menos pontos. Por outro lado, o estudante que acertar uma questão com alto índice de erros, por exemplo, ganhará mais pontos.