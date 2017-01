Segundo edital, estão sendo ofertadas 20 vagas para o curso

Por: G1 Santarém

Em 03 de janeiro, 2017 - 17h19 - Educação

O Programa de Pós-Graduação em Biociências (PPGBio) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está com as inscrições abertas para interessados em ingressar na turma 2017 do curso de mestrado em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com o Edital nº 001/2017, publicado no dia 2 de janeiro de 2017, estão sendo ofertadas 20 vagas. Podem se inscrever candidatos com título de graduação ou em fase de conclusão de cursos em Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias ou Ciências Exatas.

Inscrições

Os candidatos podem se inscrever das 14h do dia 2 de janeiro de 2017 até as 23h59 do dia 31 de janeiro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente online aqui

Serão aceitas inscrições enviadas pelos Correios, desde que sejam postadas dentro do período estabelecido no edital e que sejam entregues na Ufopa no prazo máximo de três dias úteis após o término do período de inscrições. Depois de realizar a inscrição o candidato deverá entregar, via Correios ou pessoalmente, os documentos listados no edital, até as 11h30 do dia 2 de fevereiro de 2017.

Seleção

A seleção dos candidatos cujas inscrições forem homologadas será realizada por uma comissão examinadora e consistirá de duas fases: prova escrita, a ser realizada no dia 8 de fevereiro, de caráter classificatório e eliminatório; e análise de currículo, de caráter classificatório. O resultado final do processo seletivo deverá ser divulgado no dia 22 de fevereiro de 2017.