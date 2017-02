O curso formará professores, gestores educacionais e pessoas com surdez aptas a atuar na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundament

Em 2017, a Universidade do Estado do Pará (Uepa) traz uma novidade na educação inclusiva não só no estado do Pará, como no Brasil. A instituição irá ofertar 30 vagas para a graduação em Pedagogia Licenciatura na perspectiva Bilíngue – Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Língua Portuguesa. O curso de Educação a Distância (EaD), na modalidade semipresencial, é o primeiro do país e partiu de uma parceria com o Ministério da Educação (MEC) por meio do Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines/RJ). No estado, a universidade é a única a ser polo presencial da graduação.

O Manual do Candidato, Provas e Resultados, assim como todas as etapas da seleção estarão em Libras. Os candidatos cegos terão a prova ampliada e auxílio de ledor. A previsão é que o Edital seja divulgado ainda neste primeiro semestre de 2017.

O curso, com duração de quatro anos e meio, formará professores, gestores educacionais e pessoas com surdez aptas a atuar na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. A coordenadora da graduação, professora Maria Joaquina Nogueira, ressalta a necessidade de formar profissionais preparados a ensinar a primeira língua dos surdos.

“O curso vem para suprir a lacuna na Educação Infantil. Temos o índice de 95% de crianças surdas que são filhos de pais ouvintes. A escola é o local para a criança aprender a sua língua natural. A maioria dos professores não estão preparados. São raras as exceções. Nada mais digno para a criança do que aprender a Língua Brasileira de Sinais”, ressalta a educadora.