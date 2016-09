Evento ocorre no Ginásio do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), no bairro do Marco

Por: Redação ORM News com informações da UEPA

Em 08 de setembro, 2016 - 10h53 - Educação

Vem aí mais uma edição da Feira de Orientação Vocacional. A programação é dedicada aos interessados em ingressar na Universidade do Estado do Pará (Uepa). A Feira ocorrerá na próxima sexta-feira, 9 de setembro, de 9h as 17h, no Ginásio do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), localizado na travessa Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém

O evento é tradicional por informar as práticas de cada curso e nortear o candidato de acordo com a carreira que deseja seguir. Este ano, a Feira terá na grade de programação duas novidades: oficinas e música ao vivo. "Alguns cursos farão oficinas com os candidatos que visitarem o estande, entre eles estão os de Medicina, Fisioterapia, História e Sociologia. Outra novidade é no encerramento da Feira. Os alunos do curso de Música da Uepa irão tocar sucessos da Música Popular Brasileira", detalhou a diretora do Departamento de Acesso e Avaliação (DAA), Gloria Rocha

Além de visitar os estandes dos 25 cursos de graduação da Uepa, os alunos ainda poderão fazer o Teste Vocacional, em geral procurado pelos candidatos indecisos sobre qual carreira seguir. O Teste é um auxílio na definição do perfil do estudante e indica o curso mais compatível.

No ano passado, aproximadamente 12 mil pessoas visitaram a Feira. "A tendência é que esse número aumente em 2016. A Feira reúne pais e estudantes de Ensino Médio das escolas públicas e privadas de Belém, e nós mandamos o convite com antecedência para as instituições", afirma Glória Rocha.

Processos Seletivos 2017

O edital do Processo Seletivo Seriado (Prise) e do Processo Seletivo (Prosel) será divulgado na segunda quinzena de setembro de 2016. Nele constarão informações sobre a documentação, inscrições, dia da prova e critérios de eliminação.