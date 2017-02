Novidade: Edital para nova graduação deve ser lançado ainda no primeiro semestre

Em 20 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

Trinta vagas para a graduação em Pedagogia Licenciatura na perspectiva Bilíngue - Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Língua Portuguesa serão ofertadas pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) em 2017. A novidade vai se somar à quantidade de ofertas no campo da educação inclusiva no âmbito da instituição.

O curso de Educação a Distância (EaD), na modalidade semipresencial, é o primeiro no Brasil e partiu de uma parceria com o Ministério da Educação (MEC) por meio do Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines/RJ). A Uepa é a única na esfera estadual a ser polo presencial da graduação.