Por: Redação ORM News com informações da UEPA

Em 14 de janeiro, 2017 - 12h03 - Pará

Ocorre de 23 a 27 deste mês a III Escola de Inverno, no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) da Universidade do Estado do Pará (Uepa). A programação, aberta ao público, vai compartilhar com a sociedade os conhecimentos produzidos na instituição, na perspectiva de melhorar os indicadores sociais, econômicos, ambientais e culturais. São 14 minicursos ofertados gratuitamente, cinco a mais que no ano passado. Confira aqui os detalhes da programação

As inscrições seguem até o dia 19 e devem ser feitas de 9h às 17h na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Uepa, na Travessa Enéas Pinheiro, Marco, em Belém. Cada pessoa pode escolher até três minicursos. As vagas são preenchidas preferencialmente pelo perfil e formação acadêmica do candidato. As inscrições homologadas serão divulgadas na Secretaria do Mestrado e no site da Uepa, em 20 de janeiro. A certificação de participação com carga horária será obtida mediante 100% de frequência.

Ministrados por professor e pós-graduandos do programa, os minicursos abordarão, entre outras, as seguintes temáticas: Introdução à classe insecta: Biodiversidade, meio ambiente, evolução e taxonomia; Insetos bioindicadores de qualidade ambiental; Homem e meio ambiente: Ação antrópica causando aumento da transmissão de doenças parasitárias; e Experimentação científica escolar.

SERVIÇO

III ESCOLA DE INVERNO

PERÍODO: 23 A 27/01

INSCRIÇÕES: 11 a 19/ 01

LOCAL: Secretaria do PPGCA – 9h as 17h – CCNT – travessa Enéas Pinheiro, Bairro do Marco, em Belém.