O resultado final com a lista dos estudantes selecionados sairá no dia 17 de março.

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 16 de fevereiro, 2017 - 12h43 - Pará

A Universidade do Estado do Pará (Uepa), campus Marabá, iniciou oferta do Mestrado Profissional em Cirurgia e Pesquisa Experimental (Cipe). O programa de pós-graduação é o primeiro do sudeste paraense, fruto de uma parceria com a Unimed Sul do Pará e selecionará seis profissionais da área da saúde.

A implantação do mestrado profissional em Marabá começou a ser pensada há oito meses, como forma de atender a crescente demanda do município. Com isso, os alunos poderão evitar o longo deslocamento até Belém. Ao fazer isso, “a Uepa busca interiorizar cada vez mais a oferta de programas de pós-graduação”, diz o coordenador do mestrado, Marcus Vinícius Brito.

O programa será o primeiro mestrado a ser desenvolvido no município de Marabá e o primeiro da Uepa no interior do Estado. O objetivo “é justamente capacitar os profissionais locais que atuam na região e incentivar as pesquisas relacionadas à área da saúde. Além de cumprir o projeto pedagógico de ensino, pesquisa e extensão referente à instituição”, afirma o professor Antonio Marcio.

O processo foi dividido em três etapas, a prova escrita, realizada no dia 10 de fevereiro, a entrega dos documentos, previsto para 23 e 24 do mesmo mês e o período de entrevistas, que será feito entre 10 e 11 de março. O resultado final com a lista dos estudantes selecionados sairá no dia 17 de março. O início das aulas está marcado para o dia 6 de abril de 2017.