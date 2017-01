O Processo Seletivo Simplificado (PSS) é para contratação de servidores temporários

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 17 de janeiro, 2017 - 13h20 - Notícias

Foi divulgado ontem, 16, a relação com os nomes dos candidatos homologados no Processo Seletivo Simplificado (PSS), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), para contratação imediata de servidores temporários.

Os candidatos de Nível Superior seguirão para a próxima fase do processo, que consiste em uma entrevista conduzida por uma comissão formada para esta seleção e que teve sua composição também divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE). Os selecionados devem ficar atentos, pois as entrevistas ocorrerão de 18 a 23 do mesmo mês.

O PSS da Uepa recebeu 12.215 inscrições apenas na capital, que tem 123 posições de preenchimento imediato. Nos demais municípios, 2.035 candidatos pleiteiam 95 vagas, distribuídas entre 15 campi. As vagas mais buscadas são as dedicadas aos cargos de Ensino Médio.

A pontuação final do candidato será composta pela somatória das notas das etapas para as quais participou, e a divulgação do resultado final do Processo será no dia 27 de janeiro.

A jornada de trabalho será de seis horas diárias ou de acordo com conveniência administrativa, totalizando 30 (trinta) horas semanais em horário estabelecido conforme a necessidade da Instituição. O contrato administrativo terá duração de 12 meses a contar da data de sua celebração, podendo ser prorrogado por mais um ano.

A listagem está disponível no site: www.uepa.br