Convocados têm hoje e amanhã para efetuar suas matrículas

Em 16 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

A Universidade Estadual do Pará (Uepa) divulgou ontem a lista da primeira repescagem do vestibular para o Programa de Ingresso Seriado (Prise) e do Processo Seletivo (Prosel) 2017. Os interessados podem acessar o material pelo site da instituição na área de editais (http://www.uepa.br/pt-br/editais). A Uepa convocou 1.820 alunos referentes aos editais de número 14, 15, 16 e 17 divulgados no site da instituição.

