O material está disponível na área de editais do site da Universidade

Em 15 de fevereiro, 2017 - 12h06 - Educação

A Universidade Estadual do Pará (UEPA) divulgou no final da manhã desta quarta-feira (15) a lista da primeira repescagem do vestibular para Prise e Prosel de 2017. Os interessados podem acessar o material pelo site da instituição na área de editais.

Para quem foi aprovado, as matrículas devem ser realizadas entre os dias 16 e 17 de fevereiro, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

