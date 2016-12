O período de inscrição vai de 29 de dezembro de 2016 a 3 de fevereiro de 2017

De 29 de dezembro de 2016 a 3 de fevereiro de 2017 estão abertas as inscrições para o Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Cirurgia e Pesquisa Experimental (Cipe), da Universidade do Estado do Pará (Uepa). São ofertadas 12 vagas, divididas em duas áreas de concentração: Cirurgia Experimental e Pesquisa Experimental.

As inscrições são realizadas mediante depósito bancário equivalente ao valor da inscrição de R$350, juntamente com a ficha de inscrição, que consta no Edital. Os dados bancários para depósito também estão especificados no Edital. Tanto o comprovante de depósito bancário quanto a ficha de inscrição deverão ser entregues no Protocolo do Campus II, localizado na avenida Perebebuí, nº 2623, bairro do Marco, em Belém.

Os candidatos que residem fora de Belém e do Estado poderão enviar a ficha de inscrição preenchida com o anexo pelo correio, para o Campus II. Os candidatos com deficiência devem comunicar, na ficha de inscrição, as condições necessárias para participação. Em 6 de fevereiro sairá a lista das inscrições deferidas e indeferidas, que ficarão disponíveis no site da Uepa (www.uepa.br ) e/ou do Mestrado Cipe (www4.uepa.br/paginas/mestradocipe)

O Programa de Pós-Graduação é destinado, exclusivamente, aos graduados em cursos da área da saúde, preferencialmente com atuação no Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, poderá ser aceita a inscrição de candidatos de áreas afins como Estatística, Informática, Robótica e outras, desde que possuam propostas de acordo com as diretrizes do Programa.

VAGAS

A metade das vagas será disputada pela ampla concorrência. A outra metade pelos servidores da Uepa, sendo três vagas para os lotados em Belém e três vagas para os demais servidores lotados nos campi dos municípios do Estado. Por isso, no ato da inscrição, o candidato deverá indicar a opção de concorrência, sendo “Ampla”, “Servidor da capital” ou “Servidor dos campi”. Os servidores deverão apresentar comprovante emitido pelo campus, com declaração de vínculo, lotação e disponibilidade de carga horária para o Programa.

ISENÇÃO

De 2 a 31 de janeiro, os candidatos poderão solicitar isenção da taxa de pagamento, via requerimento. O documento de isenção, que está no Edital, deverá ser preenchido e entregue no Campus II ou via correios.

PROVAS

A seleção ocorrerá em três etapas. A primeira será uma Prova Objetiva de conhecimentos específicos, realizada em 10 de fevereiro de 2017, às 14h, e terá a duração de 4h. A segunda fase é de Análise de Documentos e do Currículo Lattes. A terceira, de Entrevista. O resultado final será divulgado em 17 de março de 2017.