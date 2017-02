Inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (20)

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 20 de fevereiro, 2017 - 15h59 - Pará

A partir desta segunda-feira (20), projetos de extensão ligados ao Programa Campus Avançado podem contar com subsídios financeiros ofertados pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex). As inscrições ficam abertas até 2 de abril de 2017. O edital de apoio pode ser conferido aqui. http://www.uepa.br/pt-br/editais/edital-18-2017

Para participar, os projetos submetidos devem ter como objetivo disseminar conhecimentos com características interdisciplinares e estimular a ação comunitária para a resolução de problemáticas locais, com novas perspectivas de qualidade de vida e cidadania. Desta maneira, o Programa Campus Avançado visa contribuir para o desenvolvimento regional.

Professores e técnicos da capital devem elaborar o projeto em formulário próprio (disponibilizado no site da Uepa) e gravar uma cópia em CD-R, juntamente com o currículo lattes do coordenador do projeto. Posteriormente, a inscrição deve ser formalizada no Protocolo Central (Rua do Una, nº 156), das 8h às 14h, ou nos demais protocolos dos campi do interior do estado.

Para os docentes e técnicos lotados nas unidades da Uepa nos municípios fora da Região Metropolitana de Belém, o formulário de inscrição e o currículo Lattes deveser encaminhado para o e-mail campusavancadouepa@gmail.com. Porém, a declaração só será considerada válida mediante a resposta da Pró-Reitoria de Extensão, por e-mail ou telefone.

O período de avaliação das propostas será de 3 a 20 abril. Enquanto que o resultado final com os projetos aprovados para apoio financeiro será divulgado dia 26 de abril de 2017, no site da instituição.